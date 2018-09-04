〈台北都會〉友柯議員頻做球 總質詢如「護航大會」

2018-09-04

錕P：只想縱容柯粉議員當選

〔記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨進行第二週的市政總質詢，議程安排共六位議員質詢，其中有五位「友柯」不斷做球給柯文哲作回應，市議員童仲彥還砲打北農總經理吳音寧，狠酸前同志、民進黨籍市議員簡舒培，為台北市府第一果菜批發市場改建案辯護。對此，無黨籍台北市長參選人李錫錕昨批評，若只想縱容「柯粉議員」高票當選，都想讓「柯黑議員」落選，那首都還能作為台灣民主制度的楷模嗎？

指首都還能作民主制度楷模嗎

李錫錕昨為「柯黑議員」抱屈，直說議員跟市長本來就應該「黑」，怎麼能變成「粉」，來個「府會一家親」，讓地方政府變成獨裁；若只想縱容「柯粉議員」高票當選，都想讓「柯黑議員」落選，首都還能作為台灣民主制度的楷模嗎？

范雲：應堅守價值、監督市政

社民黨主席范雲受訪表示，未來無論誰當市長，民意代表都應堅守價值、監督市政，若議員因為擔心當「柯黑」被網友攻擊，而選擇當「柯粉」議員，對於市政監督當然不是好事。

馬批東環段太慢 議員做球給柯說明

市長柯文哲昨赴台北市議會備詢，五位「友柯」議員質詢題目多是為柯做球，以利市府辯護。日前前台北市長馬英九批評內湖交通沒改善，捷運東側南北向沒有蓋是很大原因。民進黨市議員高嘉瑜昨即詢問柯，若二○二○年跑去選總統，誰來督導捷運東環段？「不動工，就不離開這職位？」柯文哲未正面答覆，僅說如果他連任市長，全案會府級列管。台聯市議員陳建銘也質詢柯，如連任二○二○有沒有辦法讓捷運北環段動工？捷運局長張澤雄說，中央預計九月十日進行北環段初審，接著送國發會審議，如順利行政院明年初核定，可達成此目標，但要看中央審議狀況。陳追問進度會比東環段快？張坦言「是」。

砲打吳音寧為柯市場改建辯護

無黨籍市議員童仲彥則為「市府版」的第一果菜批發市場改建案辯護，甚至公開數落前同志、民進黨新系議員簡舒培上週質詢內容，批評北農總經理吳音寧裡應外合找新潮流砲打市府。童還說，吳是台灣最大尾，還酸農委會送北市府這麼大尊的神（吳）任總經理。副市長陳景峻隨即在議場答腔，並指農委會主委林聰賢說已和吳溝通要來議會備詢，但不知道吳為何昨沒來。柯也回應，吳音寧還是應該出席議會備詢，北市府、農委會都表達意見了，剩下就是吳自己的問題；吳如果有意見，就進來北市府討論，他每天早上七點開會，有問題都可以「掛急診」來討論。

民國黨市議員徐世勳也針對吳音寧不願到議會備詢一事提出質疑，痛批北農占用台北市政府這麼多資源，光投資改建資金就幾百億，卻不能監督吳，還說依法不來，這符合比例原則嗎？柯低聲回說「不合理」。徐世勳也替柯批評北農版本的第一果菜市場改建案未經內部討論的正常程序，如今在外面四處流竄，鬧得沸沸揚揚，議會也無法監督，演變成市府的北農危機，要求市府提出處理方法。

民進黨市議員王威中不僅上午於臉書為「屠殺」一書附和柯的廣告背後資金質疑，下午於議會質詢時則為柯列出廿七項柯Ｐ新政，還要柯為自己打分數，除了公車路線大調整項目，柯給自己五十分，文化自治、公辦都更、先進節能城市，柯打六十分及格外，其他YouBike等九項，柯都給自己打了九十分以上。