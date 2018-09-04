〈台北都會〉安坑一號道路 三連孔隧道貫通竣工

2018-09-04

首見道路、捷運共構隧道

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長朱立倫昨天視察安坑一號道路二期工程的貫通竣工，是全台首座道路、捷運共構的「三連孔近接隧道」，中間是輕軌捷運線、兩側為公路運輸，也是全台少見的近接山岳隧道，貫通後連接新店區的玫瑰路到安泰路段，全長一二三○公尺，預計明年四月通車，安坑地區約十二萬人口受惠，減縮交通時程。

公路部分 明年四月完工

市府工務局長朱惕之指出，安坑一號道路第二期工程是奠定安坑輕軌路廊的重要基礎，完工後將和大台北交通路網串連，新店安坑是典型的山城，人口約十二萬人，地狹人稠加上道路蜿蜒崎嶇、狹窄，市府因此推動「新店安坑一號道路」計畫，第一期已在二○一三年六月完工通車，第二期工程配合安坑輕軌捷運同步施工，公路部分預計明年四月完工。

他說，今年三月、六月分別完成捷運線與東行線的隧道，貫通的安坑一號道路二期工程，東起安坑一號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑一號道路與安泰路交叉路口。

隧道間距小 徵地費省2.7億

新建工程處表示，安泰路段受到山形阻隔，為了降低環境衝擊、確保公路及輕軌的動線與需求，以「淺覆蓋三孔近接隧道」做為山岳隧道開鑿工法，三孔隧道的間距僅有一．五公尺，有別於一般山岳隧道間距約廿公尺，不僅縮小施工需要的開挖範圍，也減少徵地經費二．七億多元。

此外，為了克服隧道上方軟弱的淺覆蓋土層，施工團隊在每座隧道間先施作導坑，設置中間牆的特殊工法，並採用特殊化學灌漿方式克服工程困難，完工後將提供安坑輕軌所需的空間。

朱惕之說，新建工程處施作的是第二期工程的玫瑰路至安泰路段，包含安坑輕軌捷運機廠與K1（雙城站）、K2（玫瑰城站）所需用地空間，還有安坑輕軌捷運「平面軌道段」的預留用地，方便後續交由安坑輕軌捷運鋪設軌道工程。

安坑輕軌 預計2021年通車

工務局表示，已完工的安坑一號道路一期工程連接安坑交流道至安祥路，在未來道路和輕軌分別於二○一九年及二○二一年完工通車後，屆時安坑地區約一百五十個社區、十二萬多人口及附近居民不必再繞駛安康路，可直接行駛安一路或轉乘輕軌銜接大台北的交通路網。