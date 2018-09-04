〈北部〉運動賽事接力辦 花蓮搶觀光財

2018-09-04

本月起至年底 數萬選手湧入

〔記者王峻祺／花蓮報導〕暑期畫下句點，花蓮縣第四季觀光主打「運動風」，九月起至年底，多場健走路跑、馬拉松、鐵人泛舟及自行車等運動賽事接力登場，預計湧入數萬名選手，部分旅宿業者看準商機，準備搶攻選手觀光潮，有業者推夜航獨木舟行程，在太平洋上欣賞浪漫美麗的月光海。

花蓮十一處知名觀光遊憩區，暑期遊客人數比五、六月份成長逾四成，太魯閣國家公園、東大門夜市及七星潭均登上熱門景點，國旅升溫讓旅宿、伴手禮及小吃業者露笑顏。

九月起，全台正式進入旅遊淡季，花蓮則接連打出深海總動員半程馬拉松、跨越板塊路跑、太魯閣峽谷馬拉松、踏嬉泛舟鐵人三項競賽、太平洋縱谷馬拉松、制霸洄瀾—三百壯士系列及Hood To Coast 山海長征人車接力賽台灣賽等，報名熱絡，上看四萬人次。

其中預計在十二月十五日登場的太平洋縱谷馬拉松賽，原報名至上月，但許多廠商紛紛加碼響應，花蓮縣體育會決定延長報名時間至九月底。

旅宿業者推夜航獨木舟 浪漫

翰品酒店則與蘇帆海洋文化藝術基金會合作，九月廿四日推出「海上月光海」專案，在專業教練帶領下，到台十一線沿海夜航獨木舟，欣賞月光灑落海面，體驗月光海的浪漫。

翰品酒店花蓮總經理唐玉書說，夜航獨木舟全程有專業教練帶領，從操舟教學、海泳、獨木舟夜航，循序漸進依照個人適水性教學與協助，讓參與者能夠安心仰望星空、月色，享受徜徉在太平洋的舒適暢快。