〈北部〉劉政鴻嗆「紅包說」 徐耀昌陣營反駁

2018-09-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌，昨天邀集十八鄉鎮市幹部聚會，敲定由立委陳超明及徐志榮，分別擔任競選總部主委及總幹事。對於前縣長劉政鴻接連「巧遇」對手徐定禎，前縣長傅學鵬再度重申，希望劉政鴻能以大局為重，多為國民黨著想。劉政鴻則發布新聞稿反駁，並直指徐耀昌任內人事收紅包傳聞不斷，徐耀昌從未說明澄清，這是他最無法忍受的事。

徐耀昌競選總部發言人林佛樹回應，徐耀昌在議會接受議員質詢時，曾說過如果當事人能明確舉證縣府團隊中有人收紅包者，將頒發五十萬元獎金，並把當事人移送法辦，絕不寬貸，現在依然有效。

對於劉政鴻接連「巧遇」徐定禎，傅學鵬指出，劉政鴻過去擔任立委和縣長，都是由國民黨提名、栽培，現在不挺黨徵召的徐耀昌，恐晚節不保。

劉政鴻反駁說，他參選第一次縣長時，傅學鵬還大陣仗的與民進黨合作，號稱「傅綠合」，怎麼昨是今非了。如今傅學鵬又插手管國民黨的家事，誰才是政治變色龍，相信鄉親自有公斷。

徐耀昌幹部聯誼會昨敲定競選總部組織架構，榮譽主委為前縣長傅學鵬及張秋華、陳運棟、郭豐煊、林榮德、主任委員為立委陳超明、總幹事為立委徐志榮、執行長是苗栗農田水利會長謝福弘、後援總會總會長是李金恭。