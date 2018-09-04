〈北部〉爭取喝好水 環團合體陳情

2018-09-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「我們要喝乾淨水行動聯盟」昨天跟主婦聯盟環境保護基金會等多個環團跨域在新竹縣議會前「合體」陳情，對十名登記縣市長參選人，同聲發問對於爭取喝好水「你們準備好了嗎？」

聯盟召集人陳翠琴也遞交陳情書給縣議會，請議會加強就此議題監督縣府，由秘書長劉添豪代表收下。陳翠琴說，他們希望看到參選人們能具體承諾：他們如果順利當選，要怎樣終結這個新竹縣市民眾共同的喝水惡夢！

陳翠琴說，他們在頭前溪水域對幾個可能的污染源或受污染點採樣監測，結果發現那些每天動輒排放數百公噸工業廢水入頭前溪的晶圓廠等業者，其放流口下游的溪水導電度都好幾百，甚至破千。呼籲縣市長參選人應認真面對，因為如果沒有乾淨的水，我們就沒有辦法讓孩子健康，就不可能有安全的食物，參選高談食安根本是癡心妄想。

在場支持者高喊：「拒絕工業廢水」、「拒絕垃圾污水」、「拒絕家庭污水」、「要選縣（市）長，頭前溪弄乾淨！」來表達心聲。

縣府環保局表示，頭前溪水質從二○○七年到二○一七年的統計數據顯示河川污染指標（RPI）多呈現「未（稍）受污染程度」。另依環保署前年和去年的水質檢測，全國廿六條中央管河川，頭前溪的水質排行第四優。至於溪水導電度偏高，影響的因子很多不單只有污染會左右，雖是水質參考指標之一，但並沒有被列入放流水管制的項目內。