〈北部〉打拚社造 竹縣號召企業響應

2018-09-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕社區總體營造除了社區居民參與，新竹縣還號召企業志工一起來，昨天縣府跟首批參與社造的企業小叮噹科學主題樂園、科學園區同業公會、以及漢民科技一起造勢亮相，說明他們分別跟竹北市新國社區、關西鎮上林社區、以及芎林鄉華龍社區合作，分享魚菜共生系統、幫忙整理果園等，替新竹縣的社造翻開新頁。

縣長邱鏡淳說，透過文化局跟文化部提案「促進第二部門參與社區營造計畫」，媒合了前述三個社區與企業、單位合作。其中新國社區與小叮噹科學主題樂園、華龍社區與漢民科技、上林社區與台灣科學工業園區同業公會，目前仍有企業志工名額，歡迎各界多多響應。

企業志工走入社區 採柑橘、修老屋

廿六日早上九點在新國社區活動中心將有第一場的發表活動，屆時小叮噹與作為新竹縣食農教育基地的新國社區分享魚菜共生系統的經驗，跟小叮噹辦理環境教育場域認證做了哪些努力。

至於上林社區農產雖然豐富，卻面臨務農人口老化及柑橘產量過剩的問題，計畫十月中邀請科學園區同業公會參與，幫忙居民修復社區步道、幫老農整理果園、採收柑橘、體驗橘餅製作等，也讓企業主們可以成為這裡農民產銷的好幫手。

至於華龍社區（鹿寮坑）計畫於十月底邀請漢民科技的工程師們，一同走進台灣環境信託首例的「自然谷」，希望藉此讓科技人走出自己的高塔，透過參與社區營造思考人與人、人與土地的關係，屆時將安排他們幫忙修繕老房，學用古法以稻草搭建屋頂。