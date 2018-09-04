〈北部〉《桃園》13組客家藝文團隊 將進行校園巡演

2018-09-04

〔記者陳昀／桃園報導〕客家音樂可不只有山歌！市府客家事務局舉辦「客家音樂校園巡演徵件計畫」，今年選出十三組客家藝文團隊，九月起舉行四十四場巡演，表演類別涵蓋音樂、演唱、傳統客家戲曲、音樂劇及偶劇等，讓年輕學子透過多元藝術方式親近客家文化；市長鄭文燦表示，客家事務局明年度預算達十二億元，在在展現桃園對客家的重視。

廿餘組團隊報名客家音樂校園巡演，十三組團隊獲選，將深入各區展演。入選團隊為：劉劭希樂團、東東樂團、榮興客家採茶劇團、山狗大樂團、阿比百樂團、謝宇威樂團、iColor愛客樂、哈旗鼓文化藝術團、享樂10弦樂團、幸運草偶劇團、打幫你樂團、montunos樂團、曾仲瑋。

客家事務局局長何明光表示，桃園客家音樂校園巡演從九月展開至十一月，每場巡演結束後，都會將精華影片上傳至「潮客狂響」臉書粉絲專頁，十一月也會在粉專推出「分享影片送平板」抽獎活動，詳情可上：http://www.facebook.com/hakkaparty/ 查詢。

市長要打造客家示範城市

鄭文燦表示，市府積極增加客家活動場館，今年起有十一座場館陸續完成並移轉給客家事務局管理，如永安漁港海螺文化體驗園區內的「海螺文化館」、觀音崙坪文化地景園區內的「客家工藝館」、中壢第一公有零售市場內的「客家文創中心」、平鎮新富市場綜合大樓的「客家文創市集」，還有龍潭的「台灣客家茶文化館」等，讓桃園成為客家示範城市。