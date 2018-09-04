〈北部〉《桃園》陳學聖拿823砲戰挑事 鄭文燦：太LOW了

2018-09-04

陳質問「砲戰是不是與民進黨無關」

〔記者李容萍／中壢報導〕國民黨提名市長參選人陳學聖，昨參加「九三軍人節」升旗典禮，指民進黨不慶祝六十週年的八二三砲戰紀念日、否認八二三砲戰的歷史，公開詢問對手鄭文燦︰「八二三砲戰是不是與民進黨無關？」對此，鄭文燦反駁表示，他任內年年支持舉辦紀念八二三砲戰活動，八二三精神是國家團結的象徵，反指陳將八二三當作口水，是很LOW的政治格局。

鄭強調 823精神是國家團結的象徵

鄭文燦說，八二三砲戰是台灣能夠保住的關鍵，不是國共戰爭，而是今日台灣人民能夠保有自由民主的分水嶺。他每年參加八二三活動、不曾間斷，上任後推動將桃園眷村鐵三角中的「太武新村」活化成為「八二三砲戰紀念館」，要讓下一代都能記得，民主的台灣得之不易。

昨天的升旗典禮由桃園市退伍軍人協會主辦，陳學聖參與升旗後，與八二三砲戰的老兵陳邦富、段其霖等人合影，感謝他們對國家的貢獻；陳學聖說，民進黨執政後，將軍公教警消殺得片甲不留，如果民進黨尊重英勇的軍人，怎麼可能實施如此的年改？

陳學聖說，前總統馬英九三度來桃園輔選時表示，對於國民黨的政權在他手中丟掉，非常愧疚，一定要盡所有力量重新執政，今年選戰是小英政府的期中考，也是大是大非、撥亂反正的關鍵時刻，如果能把鄭文燦擊倒（落選），小英才會徹底道歉，呼籲每個人都要投票，二○一八讓國民黨從桃園出發。