〈北部〉《桃園》差7公分 石門水庫再達滿水位

2018-09-04

下半年供水壓力舒緩

〔記者李容萍／大溪報導〕受低壓帶影響，石門水庫集水區從八月廿三日零時迄昨天的累計降雨量一九二．二毫米，蓄水量增加三五三三萬噸，昨晚七時大壩水位達二四四．九三公尺、距離滿水位二四五公尺僅七公分，蓄水率九十九．六九％，是繼今年二月廿六日滿水位後的最高水位，下半年供水壓力減輕。

6月水位下探至222.5米

石門水庫集水區從三月起因雨量偏少，水情持續不佳，集水區水位下降，被視為觀察水情指標、佇立在石壁邊的「酋長石」完整呈現全貌，原被蓄水覆蓋的區域出現大片裸露土地、呈現乾涸景象，甚至長出綠草。水利署於六月八日起，將桃園地區的水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈，而後續的梅雨雨量偏少，六月中旬大壩水位一度降至二二二．五公尺，蓄水量僅五九○○萬噸，蓄水率跌到廿九．八％。

所幸，七月瑪莉亞颱風過境，為石門水庫集水區帶來豐沛雨量，蓄水率一舉上升至八十五％；八月廿三日後的一波波有效降雨，讓水位節節上升、水情轉好。因石門水庫一年的周轉率達四次以上，水利署北區水資源局為確保石門水庫大壩安全，同時讓珍貴的水資源留在庫區，在操作上儘量讓水資源不輕易排放。

北水局副局長張庭華表示，近日均進行滿載發電及在永久河道放流口（ＰＲＯ）放水，以調節水位，讓水位保持在滿水位二四五公尺附近徘徊，但因蓄水空間有限，北水局也隨時注意集水區降雨變化，做為操作因應。

另方面，北水局的清淤作業也沒有停止，期能減少淤積、增加庫容。