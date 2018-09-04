〈北部〉《桃園》敬鵬大火殉職5勇消 入祀忠烈祠

2018-09-04

〔記者陳昀／桃園報導〕敬鵬大火造成六名消防員英勇殉職，桃園市政府昨在桃園忠烈祠舉行秋祭，安排其中五位英靈入祀，連同家屬共三百多人前往致意；市長鄭文燦主祭時再三向家屬致意並表示，希望所有市民、國人能感念、感謝這些盡忠職守而犧牲生命的英雄，政府也會牢牢記取這個教訓。

敬鵬工業桃園平鎮廠今年四月廿八日晚間發生大火，時任市府消防局埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖，山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭與平鎮分隊隊員林尉熙，為搶救受困者而不幸葬身火窟，殉職後分別追晉為分隊長與小隊長。

游曜陽牌位設三峽 未入忠烈祠

市府昨安排李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜、林伯庭入祀，游曜陽經徵詢家屬意願，決定不入忠烈祠，其牌位目前設於三峽生命紀念館。此外，當時同樣為了搶救民眾而受困火場，唯一幸運生還的時任平鎮分隊隊員呂宗郁，五月中傷勢好轉後返回台南官田老家休養，已轉調至台南市政府消防局任職。

鄭文燦指出，敬鵬火災帶來非常沉痛的教訓，卻讓國人看到消防英雄們的勇敢與紀律，以及對社會的大愛，感謝他們的付出，相信家屬也與有榮焉，而這些犧牲、付出，給了政府和社會最好的教訓，讓大家能持續往前走、且能更安全。

市長：打火以安全為最高守則

鄭文燦強調，工業火災及不確定風險，不該讓消防弟兄承擔，須精進公共安全、勞動安全及消防安全，市府已大幅提高消防預算、人力、裝備、車輛，並以安全為救火最高守則。

桃園忠烈祠至今已奉祀二八三位烈士英靈，市府每年都舉行春祭、秋祭緬懷先烈，市長昨帶領民政局長湯蕙禎、消防局長謝呂泉主祭，並邀請烈士家屬到場。致詞過程中，鄭文燦數度哽咽，並一一與家屬握手致意，不少家屬也頻頻拭淚，場面莊嚴肅穆。