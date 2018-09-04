〈北部〉吉安七腳川公園啟用 2千族人祭謝祖靈

2018-09-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉七腳川溪是當地文化發源地，南北兩側國有土地提供給阿美族人及太魯閣族人做為部落聚會所使用，目前鄰近的七腳川公園竣工，配合太魯閣族歲時祭儀舉辦啟用儀式，現場齊聚二千名族人，以傳統歌舞及競技展現「尊祖敬天」的生活態度。

昔時抗日死傷慘

百年前，花蓮阿美族七腳川社所在地曾發生原住民與日本警察衝突事件，一九○八年因日人設「隘勇線」，徵用大批南勢阿美族人防範太魯閣族人，但發生族人拒絕勞役，事後被以抗日之罪遭軍警圍剿、死傷慘重，名為「七腳川事件」。

事後當地催生出全台首座官營「吉野移民村」，奠定百年來吉安鄉的城市發展基礎，每年七腳川部落頭目會固定帶領族人祭祀祖靈，祈求部落不再遭受天災人禍。

國產署撥地興建

目前位在七腳川溪北側靠近翠堤橋的二千多坪農牧用地，吉安鄉公所已正式向國產署完成撥用申請，並進行綠美化及維護管養，七腳川公園正式啟用後，將成為部落聚會所預定地，已獲得原住民族委員會補助近兩百萬元工程費。

居住在吉安的二千名太魯閣族人為慶祝公園啟用，同步舉辦感恩祭，由前長老曾正義、長老邱木生及祭司邱明煌帶領族人進行祭儀，期望祖靈降福，透過祭典活動，凝聚族人精神，傳承編織、狩獵等技能。

邱木生說，部落男子必須透過狩獵成為「勇士」，學習在獵場上訓練膽識，女子則要學會織布，並在織品上織出「菱形」圖騰，象徵祖靈之眼、族人的律法，藉由穿戴身上，時時警惕自己心存感恩，往生後才能通過彩虹橋，深具文化意涵。