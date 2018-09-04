〈北部〉泡湯秘境南澳碧候溫泉 最快年底營運

2018-09-04

縣府接管 1600萬整修設施

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉去年溫泉建物完工後，因鄉公所遲未投入營運，經原民會協調由宜蘭縣政府接管。包含原民會及縣府共投入一千六百萬整修，主體工程預計十一月底完工，十二月就能展開試營運，將打造碧候溫泉成為「小而美」的泡湯秘境。

碧候溫泉是原民會核定的輔導獎勵計畫，由中央核撥經費補助近五千萬元給鄉公所建置溫泉基礎建設，建築工程縣府代辦施工，主體工程於去年完工，與屏東縣牡丹鄉旭海溫泉、新竹縣五峰鄉清泉溫泉，被原民會列為全台三個秘湯示範區之一。

依照原民會規劃，溫泉湯屋等建物完工後，鄉公所需完成營運規劃書後才能營運，但營運規劃書的預算被南澳鄉代會刪除；代表會認為，規劃書預算過高，公所也未報告營運內容，因而刪除；也有外傳所會不合問題，才使得溫泉營運卡關，原民會補助經費如同「泡湯」。

為讓溫泉盡速營運，原民會、宜蘭縣府及南澳鄉公所討論後，決議由宜蘭縣府全權接手運作，而溫泉湯屋、大眾池去年七月部分設施被颱風吹毀，「百廢待舉」，縣府接手後，包含原民會補助經費，共投入一千六百萬元進行景觀修繕工程。

縣府工旅處表示，碧候溫泉是以露天風呂形式呈現，有個人湯屋六間，男女裸湯各一間、露天ＳＰＡ池二座及補植樹木等，建築工程與相關設施預計十一月底完工。

工旅處說，碧候溫泉公園基地不大，停車場僅能容納廿五輛小客車，但湯屋、大眾池周邊有山林野溪環繞，與自然環境融合，是一處「小而美」的泡湯秘境，溫泉公園最快十二月就能試營運，收費狀況待縣府相關單位討論確定，就會對外公布。