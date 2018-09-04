〈北部〉護欄腐朽 後龍好望角安全隱憂

2018-09-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮的半天寮好望角風景區，位處高地，可俯瞰後龍沿海翠綠農田及碧海藍天，一旁還有整排聳立的發電風車，每到假日總吸引大批遊客，然而景區因屬保安林管制區，觀光設施難以增設修繕，景觀步道的木製護欄早已腐朽斷裂，遊客穿梭倚靠恐釀意外，後龍鎮公所只能暫時以繩索圍住應急，但也讓優美景點浮現安全隱憂。

半天寮景區景色優美，附近還有過港貝化石層、外埔石滬群、海角樂園等知名景點，其中又以位處丘陵地上的好望角最受遊客喜愛，除可站上制高點欣賞海天一線，另還可見海線鐵路穿過平原農田，襯托一旁巨大雪白的風力發電機組，成為苗栗縣內拍照打卡的熱點。

然而從好望角往下走的景觀步道兩旁木製護欄，因禁不起長年風吹日曬雨淋，早已腐朽殘破，幾乎一碰就斷，屢有遊客反映，原本應保障安全的護欄，不僅一碰就搖搖晃晃，若有民眾未注意倚靠拍照，恐無法承重斷裂，釀成意外。

擬封閉步道 縣府爭取經費修繕

維護主管單位苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，今年預算已執行所剩無幾，會先派員與後龍鎮公所到場會勘，了解損壞情況，若有立即危險性擬封閉步道保障安全，而若受損面積太大，經評估後不排除向交通部觀光局爭取經費，或運用台灣電力公司回饋金加以修繕。

另外，由於好望角周邊約百公頃土地皆為林務局所有，土地法規無法鬆綁，使得觀光發展窒礙難行，現後龍鎮公所正積極爭取將好望角劃設為縣級風景特定區，目前已獲得交通部補助三百萬規劃費，近日已將相關規劃及設計案上網招標，盼能盡速為好望角觀光發展解套。