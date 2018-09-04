〈北部〉泳池變日式庭園 新竹公園添亮點

2018-09-04

施工年餘 本月下旬拆除圍籬

〔記者洪美秀／竹市報導〕耗資六億元的新竹市百年新竹公園再生跨域亮點工程，經一年多的施工，近日將拆除圍籬，其中公園游泳池已改造為日式庭園，市府預定十二月移回百株河津櫻花，邀請市民明年櫻花盛開季節，一起來新竹公園賞櫻。

市府城銷處進行新竹公園再生跨域亮點改造工程，因備受市民關注，市民都在詢問何時會拆圍籬開放？市府城銷處表示，目前新竹公園部分已完工，正進行最後的整理工作，可望在九月下旬拆除圍籬，動物園部分因攸關動物類棲地的整建，需到明年才開放。

12月移河津櫻 期待明年賞櫻

此外，市府在東大路入口景觀階梯兩側規劃種植的百株河津櫻，因此時不是櫻花移植季節，市府預定十二月進行移植，屆時將會打造新竹櫻花坡意象，期待明年櫻花盛開，提供民眾及外來遊客，在不同高度欣賞櫻花林之美。

城銷處表示，原本的公園游泳池拆除後，已變成為與麗池公園相呼應的日式庭園，會以人行步道串聯麗池，由於天氣炎熱，造成麗池公園內的綠藻類增生速度變快及蔓延，市府經與專家討論後，採取先前府後街護城河經驗，在物種生態未平衡前，會持續加派清潔人員協助清撈，並透過噴水及生物處理工法，增加水量水源，調整麗池水位，並評估放置魚類等水中生物與浮葉植物來降低水溫，加速麗池生態平衡。

城銷處表示「新竹公園再生跨域亮點計畫工程」採分區分期施工，包括外環人行步道已在今年二月開放，圓形廣場與風Live House三月開放，而麗池園林與東大路入口景觀階梯廣場也會在近日拆除圍籬，重現新竹公園百年大道，等河津櫻移回後，明年三月櫻花盛開時節，將重現櫻花大道美景。