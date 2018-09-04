〈北部〉《桃園》宇鴻焚化廠垃圾 11月底清完

2018-09-04

環局：垃圾量比估計的還多

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位於大園、蘆竹區交界的宇鴻科技焚化廠，因偷排強酸鹼廢水污染滲眉埤，二○一五年六月被市府勒令停工、同年七月被桃園地檢署起訴，廠內殘餘的數千噸廢棄物與有機溶劑廢液由市府環境保護局強制代清。環保局長沈志修表示，因垃圾量比估計的還多，第二階段清運於去年七月展開後，預計十一月底前能全部完成清理。

領有廢棄物清除許可證的宇鴻科技焚化廠，經營處理北台灣多家醫療院所的醫療廢棄物，卻涉嫌超收垃圾，並將未經處理的有機性廢液與飛灰等隨雨水溝放流，造成毗鄰的滲眉埤遭到重金屬及戴奧辛污染成「黑死水」。

沈志修指出，環保局二○一六年七月啟動代履行清理宇鴻公司廢棄物，不料同年十月卅日廠內起火，所幸沒有造成人員傷亡。第一階段的廢棄物清運從去年二月十日起開始至四月十五日，共耗資四千三百萬元，清除了三五八五公噸垃圾，但預算用罄後發現廠內儲坑仍有固體廢棄物一二五○公噸、廢液七七四公噸。

環局：代清求償金額8千萬元

沈志修表示，去年七月啟動第二階段代履行，執行經費三千七百萬元，依照目前進度，預計十一月底可完成清理；而代履行費用的求償，沈志修說，宇鴻公司已屆期未繳代履行費用，環保局已於二○一六年三月移送行政執行署強制執行，去年十月提報求償金額為八千萬元，將對該公司剩餘的廠房、機具及土地等動產及不動產執行拍賣。