〈北部〉《桃園》52議員競選連任 議會延後審預算

2018-09-04

延至11/28 審明年度預算

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市明年度總預算編列達一一五九．九八億元，市議會原訂昨天開始聯席審查預算，開會時民進黨團總召許清順認為預算金額龐大、機關繁多，議員需要時間研讀預算書，提出動議延到九合一大選結束後再審，經大會無異議通過，決議延至十一月廿八日開始審查明年度預算。

許清順昨提出的動議獲無異議通過，議長邱奕勝宣布，明年度總預算案暨附屬單位預算審查從十一月廿八日開始聯席審查，十二月十三日完成二、三讀，十四日閉會。

現55席 僅3議員不拚連任

桃園市議會目前有五十五席議員，除了桃園區范綱祥、龜山區陳志謀、蘆竹區陳麗莉外，其餘五十二人都要競選連任；目前民進黨團成員二十人、國民黨團廿六人、無黨團結聯盟七人，另為綠黨或無黨籍。

市議會秘書長孫惠生表示，在前二任縣長朱立倫、吳志揚任內，都曾因選舉而順延預算審查期程，因為選舉期間議員忙於選舉事務，恐無暇好好研讀預算書，因此只要扣除十五天的公告期後，還能在當年度完成預算審查，且經府會雙方同意都屬合法。

明年度總預算近1160億元

市府主計處長林世杰指出，明年度總預算一一五九．九八億元，比今年增加五十九．四四億元，增幅最大的類別為教科文卅三．五八億元居冠，其次是經濟發展卅二．六六億元支出。教科文主要用於老舊校舍更新、教育人員調薪、冷氣設備、新建圖書館與美術館、運動中心和體育園區；經濟發展支出以區域排水、道路開瓶計畫佔比最大；此外，軌道建設每年也都編列十億至十五億元經費。

去年度預算審查時，市議會無黨團結聯盟一度與國民黨團策略聯盟大砍預算。無黨團結聯盟總召張運炳昨天說，目前沒有計畫，但無盟會秉持中立立場，嚴加審查預算。