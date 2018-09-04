〈中部〉國際機器人友誼賽 惠文國小奪金

2018-09-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市惠文國小學生張文瀚、陳昱安、賴宥任，二日代表台灣挑戰在菲律賓舉行的國際奧林匹亞機器人友誼邀請賽（WRO Friendship Invitational 2018），他們製作的機器人僅花廿二秒，就達成將不同顏色物品分類到對應顏色區的任務，以遙遙領先的佳績摘下國小組金牌；大會頒獎時原準備五星旗，學生及教師嚴正力爭後，持自備的國旗上台領獎，享受為國爭光的榮譽。

惠文國小六年級學生張文瀚、陳昱安、賴宥任組隊挑戰機器人大賽，先取得國內分區賽第一名，代表台灣參加在菲律賓舉行的國際奧林匹亞機器人友誼邀請賽，與來自美國、德國等十三個國家的隊伍競技。

為期兩天的比賽，學生須各在兩個半小時內，設計及組裝完成能在最短時間、將不同顏色物品分類到對應顏色區的機器人，兩天的任務，大會現場略加障礙由選手應變修正，各組取兩天賽程最佳成績論高下。

第一天比賽結束後，惠文小將僅拿到一一○分，落後俄羅斯隊六十分。第二天的賽程任務相同，但大會設定新障礙，惠文小將有效縮短時間，僅花廿二秒且準確率達百分百的表現，獲得滿分。反觀領先的俄羅斯隊，第二天失誤連連，花了六十六秒才完成，讓惠文國小學童以大幅領先的成績逆轉奪金。

惠文國小校長曾金美指出，三名金牌選手當天臉上彩繪國旗，興奮上台領獎前還發生插曲，大會竟準備五星旗，幸好出發前有特別準備國旗讓選手帶去，指導教練黃凱輝跟學生當場向大會嚴正力爭，最後順利持國旗及校旗上台領獎，享受為國爭光的榮耀，學生都超開心。