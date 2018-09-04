〈中部〉吉峰國小遊戲區地墊翹起 學童易絆倒受傷

2018-09-04

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區吉峰國小遊戲區的地墊年久失修，不是隆起脫落，就是翹起來，學童在此處遊戲、跑跳，一不小心就可能絆倒受傷。市議員林碧秀接獲家長陳情，昨與市府教育局人員到場會勘，看到幾乎全壞掉的地墊都覺得很危險，要求教育局儘快協助校方修復。

教育局允協助校方修復

教育局體健科長劉姵君表示，學校遊戲區地墊損壞情形確實嚴重，會請學校先將經費概算送至教育局，再決定如何協助校方修復。

林碧秀表示，吉峰國小環境優美，還有一大片草地，學生在這裡上課、學習是很幸福的事；不過近日接獲家長陳情，暑假帶小朋友到學校玩遊樂器材，發現遊戲區的地墊幾乎全都隆起、翹起來，現場也沒有警示設施，校內部分步道的透水磚也都凹凸不平，擔心小朋友在學校遊戲、跑跳跌倒受傷。

林碧秀表示，上週學校已經開學，擔心小朋友玩遊戲不小心受傷，昨天趕緊邀集教育局體健科會勘，發現遊戲區的地墊全都隆起，彷彿波浪一般，確實很危險。校方雖已拉起警戒線，但此非長久之計，不該剝奪學童的運動遊戲權，要求教育局不論是更新地墊，還是連同遊戲器材全面更新，都要儘快作業，早日讓小朋友有安全的活動空間。

吉峰國小校長林雅盛表示，學校遊戲區地墊已超過使用年限，因損壞嚴重而暫時封閉，強調遊戲器材目前已有新的設置規範，希望能連同老舊遊戲器材和地墊一併更新，提供學生與社區民眾更安全的使用環境。