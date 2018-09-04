〈中部〉「20萬元的苦衷」 陳癸佑決無黨參選

2018-09-04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選舉登記截止，民進黨籍水里鄉長陳癸佑是最受注目的參選人，因民進黨南投縣黨部已給政黨推薦書，但他仍以「無黨」身分參選尋求連任，陳癸佑表示，因無力負擔黨內二十萬元的登記費及保證金，又不想欠「人情債」，最後只好選擇無黨參選。

昨是五合一選舉登記後第一個上班日，除了縣長選舉的民進黨洪國浩挑戰國民黨林明溱，十三鄉鎮市首長有無政黨提名也受各界關注。其中國民黨除了名間鄉禮讓現任無黨籍鄉長陳文德，其餘十二鄉鎮市均有提名候選人。

反觀民進黨，包括草屯、埔里、魚池、中寮、竹山、名間及水里，共給予七鄉鎮提名候選人政黨推薦書，惟水里鄉長陳癸佑最後仍登記「無黨」，出乎大家意料之外。

依據民進黨黨內選舉辦法，由政黨推薦參與鄉鎮市長的候選人，必須各繳交十萬元登記費及保證金，合計二十萬元，其中保證金選後可獲退回。

警界出身的陳癸佑不改樸實的個性，他說，此次選戰，他只準備約二十萬元的競選經費，若繳給黨部，便沒經費印製文宣等相關工作，儘管有人表明願意資助，但他不願欠人情而予以婉拒。

陳癸佑進一步表示，若因此被黨部以違紀論處，他也無話可說，但強調，就算「無黨」參選，只要民進黨縣黨部及縣長候選人洪國浩需要他，他絕對會鼎力相助。