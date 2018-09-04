〈中部〉鹿港中山路假日停車收費 車格只畫一半

2018-09-04

一條路兩樣情 引發不滿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一路兩制？遊客到彰化縣鹿港小鎮觀光旅遊必經的中山路，從九月一日起，有畫停車格部分，採取假日收費制度，引起民眾不滿，因為一條馬路兩樣情；而中山路從三民路到民族路段，卻因為沒畫停車格就不收費，根本缺乏公平性！鎮公所強調，未來會再進行規劃。

不少鹿港民眾表示，中山路交通流量大，因為中山路上有香火鼎盛的天后宮、奉天宮、城隍廟，還有鹿港知名的糕餅名產、肉包饅頭店，所以，支持使用者付費，也就是停車格在假日收費，才不會讓遊客或是在地人，根本就找不到車位。

但有民眾強調，明明中山路的交通量都很大，為何只有新增中山路鹿草路到民族路段要假日收費，而中山路從民族路口到三民路口的路段，卻不必收費，如今的說法是「中山路有畫停車格就收費」，那為何同一條路，只有一半的路有畫停車格，標準何在？

鹿港鎮公所主秘林威任強調，鹿港鎮去年初開始實施路邊停車假日收費，每小時二十元，收費時間為早上九點到下午五點，第一階段收費路段為鹿港體育場附近、中央廣播電台附近、復興南路等路段；今年九月起實施第二階段，也就是從中山路的鹿草路口到民族路口，共新增四十一個停車格。

林威任說，這次新增收費停車格，都已經過公告程序，先以中山路現有停車格為主，至於中山路其它尚未劃設停車格的路段，未來將再進行規劃。

違停不拖吊 民眾沒在怕

但民眾也反映，把車輛停在收費停車位要付錢，但是違規停車卻不用花錢，鹿港又沒有執行拖吊，違規停車的人根本就沒有在怕；對此，林威任強調，將請警察單位配合，就違規停車部分進行取締。