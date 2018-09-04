〈中部〉埔里野溪排水溝垃圾塞爆 驚見「塑膠河」

2018-09-04

農藥、肥料空瓶處處可見

〔記者佟振國／南投報導〕連日降雨過後，南投縣埔里鎮房里里的一處排水溝，遭大量塑膠空瓶塞爆，形成恐怖「塑膠河」，尤其農藥、肥料空瓶更有嚴重污染環境之虞，公所清潔隊昨獲報前往勘查，除派員打撈清除，也將透過衛星定位確認土地權屬，要求日後加強管理維護。

大量塑膠製品用過就丟十分方便，但經年累月已嚴重破壞生態環境，減塑救環境刻不容緩，埔里鎮先前也舉辦多場減塑宣導活動，但房里里國道六號高架橋的一處野溪排水溝，連日降雨過後，則是從上游流下大量的塑膠垃圾，畫面令人怵目驚心。

鎮代潘英輝接獲民眾陳情到場勘查當場驚呆，長約卅公尺的水道，因淤積排水不良，水面上全被漂浮的塑膠垃圾塞滿，有寶特瓶、手搖飲料杯、清潔用品，更有農藥、肥料空瓶。

恐污染水源 公所要查

潘英輝表示，這條排水溝流經國六愛蘭交流道下方的生態池，再排入南港溪，這些塑膠垃圾若不處理，最終也是流入大海，尤其農藥、肥料瓶任意棄置，嚴重污染河川，人再取水灌溉、飲用，受害的還是自己。

公所清潔隊昨獲報立即派員勘查，因目前排水溝水量較大，人員無法下水清除，將由陸上進行打撈，同時也針對髒亂點進行衛星定位，進一步查詢土地權屬，將依廢棄物清理法通知土地管理單位做好管理維護，若未改善可依法開罰。