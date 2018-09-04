〈中部〉國民黨嘉縣議員、鄉鎮市長提名銳減 影響力式微

2018-09-04

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕年底嘉義縣五合一選舉，除眾所矚目的縣長選舉四搶一，縣議會領導權之爭也是重頭戲，但三十七個席次，國民黨只提名九席，即使全數當選，加上黨友，也無法跨越過半，形同提早出局；十八鄉鎮市長選舉，國民黨發出兩張政黨推薦書，與民進黨的十四張相差懸殊，反映國民黨在嘉縣的影響力日益式微。

本屆鄉鎮市長選舉，民進黨提名十五人、國民黨七人，已是歷史新低，沒想到下屆選舉，國民黨更剩下兩人，而本屆提名參選的大林鎮簡志偉、阿里山鄉杜力泉，前者捲土重來，選擇以無黨籍出征，和國民黨保持距離，後者爭取蟬聯也強調要跳脫政黨、以鄉親為重。

由於國民黨有實力的人士避戰，下屆鄉鎮市長選舉，高達七個選區無戰事，檯面上藍綠對決的，僅剩水上鄉長由民進黨劉敬祥對上國民黨陳德榮，竹崎鄉長由民進黨曾亮哲與國民黨吳金輝廝殺；義竹鄉長部分，尋求蟬聯的顏蔡淑惠連兩屆都掛無黨籍，迎接民進黨黃阿家挑戰，義竹出身的縣議員黃金茂也拿掉國民黨標誌，讓藍營在嘉縣海區最重要堡壘的光環嚴重褪色。

本屆議員選舉，國民黨提名十一人、當選十人，比民進黨提名廿一人、當選十八人的當選率還高，但下屆民進黨提名廿二人，國民黨大減剩九人，爭取連任的蔡奇璋與黃金茂都婉拒國民黨提名；登記參選下屆縣議員的國民黨黨友具勝選實力者有五人，換言之，即使國民黨九席、黨友五席全上，也無力問鼎正、副議長寶座，這部分提早成為民進黨囊中物。