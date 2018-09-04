〈中部〉嘉市調解績效佳 8旬陳錦棟最資深

2018-09-04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「用服務的心來做，減輕訴訟就是最大成就感。」八十歲嘉義市民陳錦棟連任五任嘉市西區調解委員會委員，廿年的調解經驗是全市最資深「公道伯」，昨天再度獲聘邁入第六任，他透露調解秘訣就是從情、理分析，取得雙方共識後再仲裁，大多數都能調解成功。

嘉義市長涂醒哲昨頒發嘉市第八屆調解委員聘書給卅八位委員（東、西區各十九位，任期四年），東、西區調解委員會主席分別由安寮里長呂文雄、嘉市聲暉協進會創會理事長陳思亮連任。

涂醒哲說，嘉市去年調解案件共二千七百一十五件，調解成立者有二千零三十件，成立率七十四．七七％，獲法務部頒發約十萬元獎勵金，顯示調解委員獲得信任，才能調解成功，減少很多社會紛爭。

當20年「公道伯」 獲獎多多

陳錦棟曾於嘉義縣、市分治前擔任縣議員，也曾任嘉市力行里長，德高望重，廿年調解經歷與成績斐然，二○○二年獲頒最高榮譽行政院長獎及四度拿到法務部長獎、八度市長獎。

陳錦棟說，調解案七、八成是車禍案件，餘為家庭糾紛、傷害等案件，車禍案保險理賠、醫療費用、精神慰問費等，常因兩造爭執無法達成共識，自己以保持公正態度來處理問題，取得兩造共識後再來仲裁，大多數都能協調成功。

兼任調解委員的育英里長林峯輝、調解委員羅秀弘熱心服務，在調解會服務外，如民眾有需要，常前往派出所幫忙寫調解書；里幹事退休的北榮里長黃福林、市府勞資爭議調解委員蔡森山是新一屆調解會的生力軍。