〈中部〉雲林首辦食物中毒險 長青食堂呷安心

2018-09-04

虎尾西屯社區 長青食堂啟用

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾西屯社區發展協會長青食堂昨天揭牌啟用，成為全縣第六十三處長青食堂，且新增食物中毒險、公共意外責任險，而調升志工業務費及廚工薪資補助金，也增加廚工補助名額等，讓長輩用餐更健康、更有保障。

另虎尾埒內社區活動中心則播放青春作業簿社區紀錄片欣賞，影片內容是記錄社區高齡長輩活動，導演用鏡頭補捉日托據點長輩生活日常，期待透過影片讓社會大眾重視，建立友善的社區照顧關懷系統。

虎尾西屯社區發展協會長青食堂昨天啟用，在地出身的世界髮品企業董事長王碧枝捐贈卅萬元開辦費，照顧在地老人。

雲林縣府社會處老人福利科長賴永明指出，西屯社區是全縣第六十三處長青食堂，全縣每天有三千六百多名長輩在各社區共餐。

公共意外責任險 也獨步全國

他強調，雲林縣已自七月一日起開辦長青食堂食物中毒險、公共意外責任險，是全國唯一，提供老人安全優質用餐環境。

昨天西屯社區準備五菜一湯，各級民意代表也為阿公阿嬤服務夾菜、盛飯裝湯，現場還有健康衛教宣導及卡拉ＯＫ，讓大家開心用餐。

王碧枝說，因父親生前曾擔任西屯里長，看到社區長輩逐漸老去，為傳承父志，略盡棉薄，又受西屯社區發展協會理事長翁德龍「老人是沒有辦法等待」的話感動，決定捐款贊助。