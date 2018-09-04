〈中部〉農村好物網路票選 截止日傳灌票

2018-09-04

〔記者湯世名／彰化報導〕農委會邁入第四年的全國「農村好物」選拔活動，驚傳疑似灌票！原定八月底從民眾網路票選的全國四十六個食品類項目中，選拔出代表農村社區且具發展潛力的商品，不料主辦單位發現高雄市大樹區農會得票數在八月三十日一天內暴衝，奪得第一名，疑似灌票，影響其他參賽單位權益，緊急宣布重新計算，延後公告得獎名次。

擠下花壇搶第一 大樹農會澄清

大樹區農會昨天喊冤指出，網路投票期間，適逢大高雄地區暴雨水災，他們根本沒時間進行宣導、投票，直到八月三十日投票截止日，他們趕緊邀集所屬會員、幹部拉票，不過當地民眾多上了年紀，不會使用電腦，因此把名單收集後，統一由農會集中進行投票，絕無灌票、作弊之嫌。

農委會水土保持局為挖掘更多農村好物，並鼓勵農村社區持續創新研發特色商品，從二○一五年起辦理「農村好物」選拔，至今邁入第四年，選出代表農村社區且具發展潛力的商品，作為農村社區產業的表率。

委外公司將調查 延後宣布名次

第一輪全國各地的參賽商品共有七十五件，經專家評選，有四十六件進入第二輪的網路投票，由民眾投票給心目中最佳的「農村好物」，時間從八月二十四日至三十日。投票期間，彰化縣花壇鄉農會的「茉莉茶集」都保持名列前茅，不料三十日大樹區農會的「蔭鳳梨」票數突然暴衝到五八○五票竄升到第一名，花壇農會則累積以五六六○票退居第二，引起農委會委外舉辦活動的大將之森公司注意，並緊急在官網公告投票網站遭惡意灌票，已將資訊造假或重複投票者比對剔除，最終名次將延後公布。

大將之森公司指出，投票截止日當天他們就已發現大樹區農會的票數遭灌票，此舉已嚴重影響其他參賽者的權益，且還是開辦四年來首度發生，除重新計算票數，是否取消大樹農會資格還要再研議。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪對此表示，農會去年以「茉莉語茶」奪冠，今年原可望二連霸，不料卻變成第二名，網路投票規定指參賽單位不得有灌票、作弊等行為，卻還有參賽單位違規，儘管重新計票，她仍有信心能奪冠。