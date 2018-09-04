〈中部〉許忠富棄選麥寮鄉長風波》李進勇促黨部給交代 蘇治芬批多此一舉

2018-09-04

地方發起廢票聯盟抵制

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕麥寮鄉長許忠富棄選風波擴大，地方發起廢票聯盟抵制，雲林地檢署昨指示警方蒐證調查有無違反選罷法；縣長李進勇昨在議會回應議員林建鴻質詢時表示，事涉黨的誠信，黨部應給社會一個交代；立委蘇治芬則在臉書指「多此一舉」。

雲林地檢署要求警方蒐證調查

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，許忠富已接受政黨徵召參選麥寮鄉長，且在各項公開場合都已表態，已具有準候選人資格，卻在登記截止前放棄競選連任，已要求警方蒐證調查，釐清有無不法。

許忠富︰已向黨中央報告不參選

許忠富表示，他在登記前就已向黨中央報告不參選鄉長，未來也會尊重黨的決議。

民進黨縣黨部︰會請許忠富說明

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，會請許忠富到執委會說明，依黨章規定處理。

許忠富原被看好以同額選舉連任麥寮鄉長，但上週五鄉長選舉登記截止前卻在臉書宣布不參選，同時陪麥寮鄉代會主席蔡長昆登記，蔡長昆也成為唯一參選人，引起許多地方人士強烈不滿，發起廢票聯盟，呼籲鄉親用選票捍衛鄉長選擇權。

李進勇表示，許忠富在麥寮執政成果有目共睹，但他在登記前突然宣布不參選連任，事涉民進黨對於公眾利益誠信問題，民進黨黨部針對此事應妥為處理給社會一個交代。

蘇治芬則在臉書PO文指出，李進勇要求黨部處置許忠富未登記一事，可以函文黨部，為什麼要對外發佈？「唉呀！李縣長一向如此……。」

蘇治芬說，許忠富鄉長任內用心經營地方，為民進黨創造了無人競爭的局面，最後的決定也向黨中央秘書長洪耀福報備過，也為雲林廿鄉鎮先保住了麥寮鄉綠色執政，他也會循黨內機制爭取立委提名，這有阻礙誰的政治利益嗎？還提什麼誠不誠信問題，未免太多此一舉了吧。

雲林縣參與式民主協會昨在縣選委會前宣誓，要讓參與式預算成為選戰焦點，協會總幹事王俊凱表示，目前體制，人民始終被隔絕在「少數人黑箱決策」政府預算體制之外，實質淪為被統治者，人民只有奪回預算權，不再全面讓渡權利，才可能突破民主困境。