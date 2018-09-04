〈中部〉淹水未達50公分災戶救助 嘉縣府尋求民間勸募

2018-09-04

副縣長︰淹水補助無申報期限 先辦先補助

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕「八二三水災」造成嘉義縣成千上萬戶受災，救助標準被災民批嚴苛，不分黨派議員昨天在縣議會臨時會上要求從寬認定與提高金額，副議長陳怡岳要求縣府動用災害準備金慰問淹水深度未達五十公分的受災戶，副縣長吳芳銘稱因法令規定，無法動用準備金，縣府已尋求民間勸募來幫忙，而淹水補助沒有申報期限，先辦先補助，農損部分也會繼續受理，再請中央延長申報期限。

縣府昨天下午發新聞稿，指縣長張花冠上午出席行政院復建小組專案會議時反映，嘉縣災情慘重，除強降雨適逢滿潮惹禍，抽水機老舊也導致淹水面積擴大，希望中央協助汰換機組，並放寬淹水補助標準與提高救助金額，助災戶渡難關。

重災區現金補助 中央促3天內提災損數字

隨行的縣府綜合規劃處長李明岳表示，國家發展委員會主委陳美伶回應，除責成水利署儘速汰換嘉縣一○九部老舊抽水機，淹水高度認定由鄉鎮市公所第一線工作人員，依據水利署提供的淹水模擬圖參考辦理，重災區現金補助部分，請地方三天內提出確切災情、數字與需求，再由賑災基金會討論提高額度。

議員︰國中生在板凳上幫鄰居填申報表

副議長陳怡岳與議員黃嫈珺、蔡鼎三、王啓澧等人在臨時會上說，部分村里幹事勘查從嚴辦理，災民不滿，建議中央採取區域從寬認定；九月四日截止的申報期限也被強烈質疑，有些人家八月廿九日積才水退，忙著清理家園，哪有時間申報？老人家也不見得懂得如何申報，黃嫈珺看見一名女國中生在板凳上幫左鄰右舍填寫申報表，忍不住鼻酸。

由於災民家電、床舖泡水不堪使用丟棄，家境困窘者在地上鋪報紙或紙板睡，境遇堪憐，即使有家具業者免費提供椰子床或善眾募集床舖送到災區，由於範圍太大、經濟弱勢太多，仍屬杯水車薪，待政府進一步清查，將民生用品送到真正需要者家中。