〈南部〉助單親媽47年 8旬嬤捐款近千萬

2018-09-03

〔記者王涵平／新營報導〕八十三歲陳楊麗蓉廿六歲時喪夫，獨力撫養兩幼女，四十七年前開始關懷單親媽媽，迄今已捐助近千萬元，四百八十八人受惠，今年更擴及雲嘉地區。

雲嘉南家扶扶助的廿名單親媽媽昨日齊聚北台南家扶舉辦溫馨茶會，陳楊麗蓉頒給每位媽媽二萬五千元，總計發出五十萬元鼓勵單親媽媽。

陳楊麗蓉喪偶後撐起家中事業，在當時保守年代受盡外界揶揄，因此對於單親喪偶母親的遭遇感同身受。不擅言詞的陳楊麗蓉說：「我已經哭到沒有眼淚，得了乾眼症了，你們的心聲我真的懂，但我們現階段更重要的是堅強，挑起重擔好好教育子女。」感動現場所有人。

自幼受阿嬤身教影響，目前在台北自營麵包店的外孫女陳宜瑾特製五十條麵包與大家分享，昨日一早搭車南下與會，她說：「受助媽媽才是阿嬤的貴人，讓阿嬤的愛心得以流傳。」

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，陳楊女士從一九七二年開始，於每年先生忌日時，針對當時台南縣內單親守寡生活困境中的母親表達關懷慰問，經費都是自己的積蓄，每位媽媽可獲一萬到三萬五千元的急難生活救助金，為讓愛永續長存，二○○七年捐出一千萬元成立「寒梅社會福利慈善事業基金會」，自己的積蓄加上基金會孳息，慢慢增加扶助人數，四十七年來捐助金額高達九百五十五萬元，今年首度將名額由原本的十名提高為廿名，由台南市擴及嘉義、雲林。