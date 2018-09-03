〈南部〉城西街巨洞吞大卡車 明天前通車

2018-09-03

昨先緊急回填 今開挖查原因

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區城西街垃圾場聯外道路，前天深夜發生塌陷，造成一輛十七噸大卡車陷落，所幸無人傷亡，市府昨天原本調集兩輛廿五噸吊車前來吊起陷落的大卡車，但因受限作業環境，改找來一輛一百廿噸吊車進行搶救，於昨天下午將卡車吊起，隨即先緊急回填，今天將再以怪手開挖調查道路陷落原因，預計明天前可以通車。

豪雨將道路炸出兩千多個坑洞

工務局統計，這次連續豪大雨，台南道路共炸出二千零四十五個大小坑洞，該局動員全力鋪補道路坑洞，目前尚有一百多個洞，預計今天全部填補完畢。面積較大的坑洞有長榮路一段一二五號、建平九街口、崇明四街口及城西街垃圾場聯外道路四處，原因初步了解，多為地表道路路齡已久，以及地底老舊箱涵及維生管線破損所致，由於牽涉單位眾多，工務局將要求管線單位加強體檢，避免類似事件發生。

市府表示，城西街垃圾場聯外道路卡車陷落案，前夜發生後，因為該路段是垃圾車專用道路，鮮少民眾進出，加上時值深夜，大型吊車進出不易，因此先予以封閉管制，昨天清晨包括環保局、工務局及水利局等單位立即前往了解，市長李孟諺、副議長郭信良也到場關切，並要求全力搶修，而台電、自來水公司人員也前往協助處理。

工務局說，城西街陷落的大洞長約八米、寬六米、深二米，底下疑似還有個洞。初步了解，該路段是七十六年省府時期興建焚化爐時所開闢的專用道路，附近並無住家，平時鮮有民眾通行，長期以來也未出現塌陷意外，昨天先回填，確實原因，將於今天開挖進行調查。