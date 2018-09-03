〈南部〉水母暑假悠游 林園濕地公園首見

2018-09-03

雨勢不斷氣溫低 小水母群聚潟湖淺灘

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園倒立水母固定六月消失，高雄地區從六月起雨勢不斷，氣溫低，意外造成水母不但沒匿蹤，形成大雨過後小水母群聚潟湖淺灘行光合作用景象，海茄苳胎生種子掉滿地且發芽，遊客跟著盎然生氣腳步不中斷。

滂沱大雨結束，林園區海洋濕地公園的遊客圍在潟湖岸邊，不時驚呼「有水母！」他們不解，以往每年六月至九月，連水母影子都看不到，現在卻可以看見上百隻悠游，有了意外小確幸。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，倒立水母適合在水溫攝氏廿八度以下生存，六月至九月台灣天氣最燠熱時期，水母會匿蹤，直到十月氣溫轉涼再出現，一、二月間為巔峰期，年年循環。

他說，今年從六月起高雄持續出現雨勢，七月更下起罕見連日豪大雨，這段期間氣溫不高，水母才會持續現身，但目前都是約五十元銅板大小的水母，在太陽露臉後群聚淺灘行光合作用，體型較大水母不須經常與共生藻行光合作用，應該都還在潟湖深遠處「避暑」。

密集雨勢氣溫低，可能首度造成終年有倒立水母欣賞景象。蘇文華表示，他在養殖場飼養倒立水母實驗，發現在天氣熱時不會死亡，且生存狀況良好，但也不會長大。

同時正值海茄苳繁殖期，其隱性胎生種子掉落潟湖沿岸，密密麻麻，蘇文華說，目前還沒有颱風驟雨將它們沖走，因不需要乾燥過程，一落地就開始長根及葉子，可望增添濕地公園水中綠意。