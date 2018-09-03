〈南部〉防登革熱不開放 民眾無視公告入校

2018-09-03

正興國中聚集大批打籃球民眾

〔記者方志賢／高雄報導〕高市三民區登革熱疫情升溫，市府張貼公告暫停開放民眾進入正興、民族兩國中小活動，昨上午剛勸離一批運動民眾，昨下午正興校園又聚集大批打籃球民眾，甚至有人攀爬圍牆入校，讓防疫人員看了搖頭，直呼：「民眾對登革熱防疫工作太輕忽了！」

衛生局表示，登革熱防疫工作應全民共同努力，僅依賴防疫人力是絕對不夠的。傍晚五、六點，戶外蚊蟲聚集，民眾入校打籃球，甚至打赤膊運動，很容易遭蚊蟲叮咬，讓自己處於危險環境。

高市上個月廿九日出現全市第二、三起登革熱本土確診病例，是三民區寶龍里七十多歲女性、三民區安發里六十多歲男性，衛生局擴大採血檢驗，結果某校教職員快篩呈陽性反應，進一步PCR檢驗陰性，IgM陰性、IgG未確認，因此須二次採血才能確認。

衛局：開學前已加強校園環境消毒

衛生局表示，兩確診病例居住地僅離五百公尺，有極高地緣關係，鄰近民族國小、正興國中兩校，為確保校園學生安全，開學前已加強校園環境消毒、孳生源檢查及噴藥。

由於兩校暫停開放社區民眾進入活動，防止疫情入校，卻傳出有教職員疑似感染登革熱，才封鎖校園，另有家長擔心三日師生能否正常上課？

一名教職員疑似感染 暫停公務休息

衛生局昨澄清，疑似病例並未確診，管制民眾進入校園，是擔心社區疫情擴散到校園，而校園經多日環境消毒、孳生源檢查及噴藥，校園病媒蚊指數已控制在相當低的風險，師生上課不受影響。高市教育局表示，該名教職員暑假到校協助災後復原，出現身體不適就醫，經醫院PCR檢驗陰性，但仍要求他暫停公務休息。