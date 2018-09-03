〈南部〉台東鄉鎮市長選舉 原鄉搶破頭

2018-09-03

達仁及延平6搶1

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣五合一選舉不但縣長部分競爭激烈，十六鄉鎮市長雖然池上、卑南鄉同額，現任鄉長張堯城、許文獻篤定連任，但原住民鄉選情相對激烈，包括海端鄉、蘭嶼鄉各四人登記，達仁鄉及延平鄉甚至是六搶一的超激烈戰局。

台東縣縣長選舉五人登記，包括民進黨立委劉櫂豪、國民黨議長饒慶鈴、還有以無黨籍身分登記的前縣長鄺麗貞及第三度參選的藥師彭權國、玉石業者黃裕斌，部分鄉鎮市長也競爭激烈。

海端及蘭嶼各4人爭戰

現任包括台東市長張國洲、卑南鄉長許文獻、鹿野鄉長李國強、關山鎮長戴文達、池上鄉長張堯城、成功鎮長黃博昌、長濱鄉長潘淑芳、金峰鄉長宋賢一、綠島鄉長鄭文仁、蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧十人爭取連任，其中許文獻、張堯城同額競選，國民黨籍的台東市長張國洲受到民進黨縣議員洪宗楷強力挑戰，最受關注。

其他包括延平鄉長胡榮典、海端鄉長余忠義、東河鄉長陳式鴻、太麻里鄉長程正俊、大武鄉長趙宏翰、達仁鄉長王光清則為兩任屆滿，其中程正俊轉戰縣議員。

這次鄉鎮市長共有四十三人完成登記，廿七人為無黨籍、十三人國民黨籍，民進黨籍則有三人，包括許文獻、洪宗楷、延平鄉余明峯。

多數鄉鎮市長選舉是兩強對決，但海端、蘭嶼鄉各四人參選，延平鄉六人搶攻鄉長寶座，民進黨派出余明峯，其他五人包括縣議員胡秋金、胡黃廣文、古建明、蔡清德、余光雄均登記為無黨籍。

達仁鄉同樣六搶一，國民黨籍的包世晶為前鄉長、現任公所秘書，其餘五人為無黨籍，包括代表張小雲、吳清生、陳新輝、孫明森、葛文政。