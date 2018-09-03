〈台北都會〉有工科的私校 教局︰優先補助

2018-09-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕少子化衝擊持續擴大，今年基北區高中免試入學招生不久前落幕，私校發現今年學生缺口人數將近兩萬人，私校校長上月向台北市長柯文哲反映招生困境，據了解，柯文哲指示只要公務人員不被關，都可以協助，為此北市教育局將提供補助款，輔導私校轉型。

教育局長曾燦金說，少子化已是不可逆的趨勢，私校是該考慮轉型發展或進行類科調整，例如私立高中向下延伸開設國中部，是有市場的，或者轉型為實驗教育，但他強調轉型的同時，若師資結構不一併調整，也難以成功。

至於類科調整，曾燦金表示，私校從產業面或國家未來發展的需求去考量，像是以前私校一窩蜂開設餐飲科，這也不行，要從分析市場，掌握時代脈絡的發展。目前國內工業是相當大的出口產業，因此他不准工科收掉，有工科的學校會優先補助，否則（學校）就會多開時尚科、休閒科賣咖啡，哪有這麼多咖啡可以賣。

曾燦金還說，他鼓勵私校先減班寄存，喘息一下，教育局會提供補助款讓校方思考未來的轉型規劃，到時恢復招生班級數不會被減，建議私校或許考慮轉型為文化產業或社會福利產業，例如泰北高中開辦非營利幼兒園的作法。

據私校統計，一○七年北市高中免試入學（扣除直升、特招及優先免試入學）狀況，公私立招生人數二萬八六八○人，私校釋出一萬八九○人，錄取僅三四二四人。

基北區高中免試入學的部分，公私立總招生三萬八七六五人，其中私校招生二萬六二二八人，僅錄取八一二八人，缺額高達一萬八一○○人。