〈台北都會〉私中學雜費喊漲 明年突破上限

2018-09-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕凍漲十五年的台北市私立高中職學雜費，明年擬解禁調漲！

原訂上限 四萬九七五六元

台北市教育局在九十二年頒訂實施「台北市私立高中職收費彈性試行措施」要點，學雜費採有條件收費，讓私校辦學發展更具彈性，不少私校校長反映近年辦學成本高升，學雜費的彈性收費上下限從未調整，盼能放寬，教育局近日點頭同意，突破收費上限的四萬九七五六元這層「天花板」，最快十月提出調漲方案，擬明年、一○八學年度實施，約有十多所私校適用。

各縣市私立高中職學雜費的收費標準全國統一，但北市物價水準較高，私校屢次反映要求調漲費用，因此北市教育局九十年召開會議討論，採取有條件的收費政策，九十二年通過實施彈性收費試行要點，學雜費上、下限規範在一萬六○二○至四萬九七五六元。

教育局指出，目前北市私立高中職學雜費的收費有三種模式，分別是標準收費、有條件開放的彈性收費、開放收費完全不受限。私校採取彈性收費的高中職約有十多所，例如衛理女中、景文高中、延平中學、再興中學等。

私校︰招生困難 成本高升

為了解各校面臨的問題，教育局八月舉行公私立校長會議，私校反映少子化的影響，科技大學增設的五專部吸走部分生源，私校招生愈來愈困難，但目前北市減班速度太慢，公立學校招生名額不減，私校倒閉潮已到，有私校校長當場向教育局長曾燦金「諫言」，要求放寬雜費的天花板。

其實陸續有私校提出調整雜費彈性收費的申請，據教育局資料顯示，創校百年的泰北高中分別在一○五、一○六學年度，兩度調漲，調整後費用為三萬七八○○元，東山高中與大同高中均有調漲，但調整後的費用仍在上限之內，教育局皆予以核定。

「價值大於價格」，曾燦金說，辦學品質優先，因此有私校收費高昂還是有家長願意送孩子去讀，但私校兼具公共化與自主性，政府適時介入，目前私校國中、小雜費上限是五萬五千至五萬七千元，高中上限四萬九七五六元。

教局要求提案 擬明年調漲

曾燦金表示，彈性收費下限一萬六○二○元取消，因為沒有意義，上限的部分有條件放寬他個人是支持的，前提是計算公式合理，且要有配套例如師資機制，正待私校提出方案，最快十月提出，一○七學年度來不及實施，因招生簡章沒公告，因此可能在一○八學年度實施。

但金甌女中校長王維民認為，教育局根本不要管，不需要設限，讓校方決定收費，費用太高家長自然會決定要不要送孩子來就讀，像國外一樣走向自由市場，減少限制。但也有校長說，彈性收費上限這層天花板不用取消，差額全由政府補助。