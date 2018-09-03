〈北部〉就讀小班及幼幼班 花蓮市有補助

2018-09-03

每人每學期 最高5千元

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市今年補足過去學前幼兒二至未滿四足歲就學補助缺口，推出新「幼兒園補助計畫」，只要父母或監護人一方及幼兒設籍花蓮市，每人每學期就讀縣內合法公私幼，皆可申請補助最高新台幣五千元，即日起開辦申請，預計將有逾一千二百個家庭受惠。

設籍半年以上 才能申請

教育部開辦「五歲幼兒免學費教育計畫」，公幼入學即免學費，花蓮縣政府也自行推出四歲公幼免學雜費、私校補助一點五萬元措施，減輕許多家長負擔；花蓮市公所今年起更針對年滿二歲至未滿四足歲的幼兒提供就學補助，等同二歲到五歲的花蓮市幼兒，皆能享有就學優惠「全餐」。

花蓮市長魏嘉賢說，幼兒園補助長期是家長最關注的議題，目前除有中央及地方政府推出四、五歲幼兒的就學補助方案外，花蓮市今年還提出小班及幼幼班的「幼兒園補助計畫」，盼能鼓勵花蓮市民多生育，並減輕子女學前教育經費的負擔。

不限就讀轄內幼兒園

花蓮市公所社會及勞工課長蕭子蔚說，只要父、母或監護人一方及幼兒在申請時設籍「花蓮市」且長達半年以上，就可成為補助對象，並不限就讀市轄內幼兒園，考量父母因工作接送因素，若將小孩送往鄰近鄉鎮就讀花蓮縣內任何一間合法立案的公私立幼兒園，都能符合申請資格。

他強調，計畫施行後，預計每學期總補助金額達六百多萬元，將可受惠逾一千二百個家庭，即日起至十月十五日止開放上學期申請補助作業，歡迎市民備妥相關文件至社勞課辦理，但若符合其他幼童托教補助申請資格者，應先向中央、縣府申請相關補助後，其餘差額才能申請此計畫，詳情可至官網查詢。

等同減輕一半學雜費

「確實減輕很多負擔！」陳姓家長說，二歲幼幼班及三歲就讀的小班，每學期學雜費平均都要一萬多元，過去中央及地方已補助中、大班政策，如今花蓮市繼續向下補助，自行開辦二至未滿四足歲的就讀優惠，每學期若能達補助上限五千元，等同是減輕一半的學雜費，能為父母省下不少費用。