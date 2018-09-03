〈北部〉竹市長和宮「眾街普」1萬3千份供品壯觀

2018-09-03

280年歷史 供品數量破紀錄

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有兩百八十年歷史的新竹市古蹟廟宇長和宮，昨天依百年習俗舉行「眾街普」，百年老街北門街封街「擺桌」，綿延數百公尺相當壯觀，今年報名參加普度的信眾供品逼近一萬三千份，打破歷年紀錄。

林智堅盛讚長和宮長期濟弱

新竹市長林智堅昨天也前往參與祭典，他盛讚長和宮主委楊金土長期關懷弱勢，將各界善心轉化為大愛，這麼多信眾一直支持長和宮，可見大家對楊金土的肯定。

楊金土說，新竹市民都有很棒的幸福感與光榮感，這些都要感謝認真的市長與施政團隊，他呼籲大家支持林智堅順利連任。

數萬斤白米將送弱勢戶或機構

參加信眾表示，北門外媽祖長和宮眾街普已是竹市年度的祭典盛事，「拿香跟著拜，準沒錯！」、「有拜有保庇啦！」

楊金土表示，今年信眾奉獻普度的白米有數萬斤，將和往年一樣，在普度祭典後，分別贈送給弱勢機構或是弱勢家庭，至於「米代金」部份，則作為未來急難救助之用。

今年有近13000人報名參加普度

楊金土指出，報名眾街普信眾每年都以數百人次增加，所以人數年年都創新高，很多信眾甚至半年前就開始預約報名，今年報名參加普度的信眾近一萬三千人。

當地北門一帶信眾「眾街普」固定在農曆七月廿三日舉行，百年來風雨無阻、從未間斷。

普度祭典在昨天下午登場，廟方安排誦經、獻演野台戲、「看牲」等展示，大批志工則從上週起就忙著將近一萬三千份的供品裝袋，堆成一座小山，煞是壯觀。