〈北部〉20組鋼斜撐補強 中壢警局更耐震

2018-09-03

內政部補助4500萬 耐震級數達6級

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢警分局去年十月初由內政部警政署補助四千五百萬元，對廳舍建物結構的樑柱桿件耐震度不足進行防震補強，兩階段整修已完工。結構方面加裝廿組超大鋼斜撐（鋼構）、擴柱卅柱、剪力牆十二座等，耐震級數可達六級，較原防震級數提升三倍，堪稱全桃園最耐震的警察辦公廳舍；外觀經拉皮美化後呈桃紅色系，打造更友善的洽公環境，都令人耳目一新。

一九七七年十月十九日，位於台一線延平路的中壢警分局，因省議員許信良違紀參選桃園縣長被開除國民黨籍，投開票日當天爆發國民黨疑似作票事件，釀成火燒警局的「中壢事件」即將屆滿四十一年，這次中壢警分局耐震補強工程，是僅次於「中壢事件」分局廳舍遭焚毀後，於一九八一年重建啟用以來最大的整修工程。

由於分局廳舍狹窄、不敷使用，逾十個月整修期間，整個分局猶如大工地，不僅辦公空間縮減，施工嘈雜聲震耳欲聾，員警即使戴口罩仍會吸入粉塵，桌椅每天擦還是擦不乾淨，如今總算完工，人民保母也鬆了一口氣。

921地震後 全市18警察廳舍列案補強

分局防震工程花費四千五百萬元，因加裝鋼斜撐、擴柱等，空間比原本縮小，整修未能擴建，也引起外界議論是否浪費公帑。

市警局後勤科長陳靖平表示，九二一大地震後，內政部營建署陸續指派結構、土木專家檢測全台警察機關廳舍的耐震度，桃園包括中壢警分局共十八處警察機關列案管制，需進行防震補強，因中壢警分局建物使用年限未到，這項工程不做不行，畢竟大地震什麼時候會來，沒人能預測。

陳靖平說，桃園市警察局從二○一一年桃園縣升格準直轄市後，為改善老舊廳舍，積極規劃興（修）建辦公廳舍及職務宿舍，迄今已完成十四處、另有三處興建中、都更設計規劃中一處、興建用地變更三處、規劃新設廳舍二處，共廿三處，希望營造最優質且適合警察業務需要的現代化廳舍，以有效形塑警察良好形象，提振員警工作士氣。