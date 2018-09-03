〈中部〉綠川餅 奪台中十大伴手禮評審團大獎

2018-09-03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市十大伴手禮票選活動連續兩天在台中公園舉行，入圍的一百家業者經過競逐，昨晚公布得獎名單，由市長林佳龍頒獎，其中，九久太陽食品的綠川餅除了得到十大伴手禮外，同時奪下評審團大獎。

十大伴手禮票選出爐

由台中市工策會舉辦的十大伴手禮票選活動，今年邁入第十屆，共有二百家報名，評審團選出一百家入圍，在台中公園設攤展售，並邀請民眾到場投票。今年除了十大伴手禮首獎十名、評審團大獎一名、現場人氣獎三名、優質清真獎三名、金口碑獎六名外，另配合台中花博，新推出花博獎三名及四十名好禮商標獎。

經過兩天的票選活動，十大伴手禮分別為薔薇食品—台灣金餅獎花博餅、豬寶妹手感烘焙坊—千層蝸牛捲、卡但屋食品—海洋鮮蝦酥、豐原廟東清水排骨麵—豐原廟東清水排骨酥、益春茶舍—大禹嶺101K楊肇基台灣高山茶、九久太陽食品—綠川餅、糖園餐飲—芋仔憨吉伴手禮、日晴健康國際—台灣第一村文創皂、鐵碳企業—六角樓吸盤掛勾、丰丹嚴選本舖—台中風采旅遊伴手禮糖果盒。

發想自台中市新興地標綠川的綠川餅也獲得評審團大獎，而黑沃咖啡更是一口氣拿下三個獎項，包括最佳人氣獎、金口碑獎、優質清真獎。今年新增地花博獎，則由薔薇食品、豬寶妹手感烘焙坊、沛美生醫科技獲得。