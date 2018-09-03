〈中部〉中市教保員 明年起提高教保費

2018-09-03

每月九百元提高至一千五百元

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕台中幼教團體昨舉行支持林佳龍連任造勢大會，林佳龍說，中央「準公共化托育」政策上路後，讓台中「托育一條龍」正式升級2.0進階版，補助只增不減；他也允諾，明年起教保員教保費將從每月九百元提高至一千五百元，提升托育及教保福利。

台中市幼兒教育暨福利協會支持林佳龍市長連任後援會昨舉辦活動，經總會長賴淑娟、榮譽總會長王超敏、林呈寬等多位區代表進行號召，各私立幼兒園、托嬰中心、補習班等代表上千人到場力挺，肯定台中幼托政策。

林佳龍致詞說，台中「托育一條龍」創造幼兒受托、家長減輕負擔、托育產業發展的三贏局面；相較中央新制「準公共化托育」更優惠的是二至三歲幼兒送到托嬰中心，以及二到六歲幼兒居家托育（保母），市府仍持續給予每月三千元托育補助，是中央新制沒有的補助。

林佳龍指出，各縣市的托育費用不一，未來台中加上中央「準公共化托育」，福利不減反增，他會持續和中央溝通討論相關配套措施，讓「托育一條龍」升級為2.0進階版；也將做好擴大公共化供給，包括公托、社區公托家園倍增計畫，朝一區一親子館目標邁進。

市長：鼓勵優質師資投入幼教

林佳龍表示，為照顧教保員與助理教保員，明年起教保費將從每月九百元提高至一千五百元。他強調，優質師資投入幼教，受惠的是孩子，提升教育品質，家長也能減輕負擔，這是最值得的社會投資！

全市約四千五百名教保員受惠

教保費提高後，預估全市將有約四千五百名教保員受惠，一年預算約三千二百萬元；而為提升托育人員薪資福利，準公共化規定今年投保薪資二萬四千元，三年內應加到二萬八千元，市府也將補助家長調漲費用，達到平價托育家長負擔不變，托育人員薪資福利調漲，托嬰中心品質保證等三贏局面。