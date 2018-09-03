〈中部〉合歡山監測站上線 即時掌握氣象

2018-09-03

清境銀河季開幕 遇雨沒滿天星斗

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕為合歡山申請認證成為國際暗空公園加溫，南投縣府和清境觀光協會攜手舉辦清境銀河季活動，經兩次遇雨延期，昨晚終於在合歡山鳶峰停車場舉行開幕，壓軸活動是請縣長林明溱為合歡山氣象監測站啟動上線儀式，未來民眾只要掃瞄QR-CODE就能了解鳶峰即時天氣、雲層遮蔽等現況，據此判斷是否上山觀星。

「南投清境銀河季」昨晚由林明溱和清境觀光協會理事長魏振宇一起為活動開幕，並為架設的「合歡山國際暗空公園監測站」啟動上線儀式。該監測站有鳶峰的地面溫度、天空溫度、濕度、PM2.5、雲層遮蔽度等線圖，民眾只要掃瞄QR-CODE，就能進入該監測站觀看鳶峰現況，用來判斷是否適合上山觀星。該監測站目前還使用英文，清境觀光協會強調將儘快中文化，讓大家都能快速觀測。

昨晚也請來星空婚紗攝影師Aleen Chen，現場示範如何為一對即將結婚的新人拍攝星空婚紗照，因下著間歇性小雨，昨晚並沒有滿天星斗，只能以現場搭設的星空布幕充當背景，Aleen Chen一面為新人拍照，一面為現場來賓講解拍攝角度和技巧，但她也說，因天公不作美，預定三天後會請新人再上山拍攝星空婚紗照。

清境觀光協會總幹事林宏哲表示，配合清境銀河季活動，即日起到十一月十日，每週六在清境每一家民宿都有免費接駁到鳶峰的專車，有興趣的遊客可上縣府網站報名。