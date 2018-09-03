〈中部〉二林整排美人樹遭「剃頭」 今年無花可看

2018-09-03

已冒花苞樹枝被砍光 民批粗暴無知

〔記者陳冠備／彰化報導〕花季來才砍樹！彰化縣二林鎮儒林路兩旁種植美人樹，每年九到十一月繁花盛開，道路染成粉紅色隧道，成為遊客最愛的打卡地標，不料鎮公所最近進行全鎮路樹修剪時，竟把已冒花苞的美人樹枝砍光，令民眾傻眼，怒斥挑在開花季修樹，根本粗暴與無知！鎮公所則說是適度修剪，明年仍會開花。

二林鎮有兩大路樹隧道，每年春天是東螺溪木棉花盛開時期，入秋後是儒林路的美人樹花開時節，其中美人樹位在二林鎮蕎麥示範園區，每年秋冬交替時，白色蕎麥花盛開，與粉紅色的美人樹花朵相映，讓此地成為最浪漫的地區，也是每年二林鎮舉辦馬拉松的必經之地，如今大半美人樹遭過度修剪，今年秋天恐無花可看，令二林人大為光火，引起議論。

楊姓鎮民表示，不曉得哪個單位修剪，鋸得光禿禿，手段太粗暴，破壞整條路的美感，也有網友表示，「這不是修樹，是鋸樹！」但也有民眾支持修剪，認為最近風大雨大，沒修剪，颱風來倒整片，一樣被罵。

11月將辦馬拉松 遠道跑者恐失望

臉書社團《二林人的大小事》版主陳一銘說，美人樹花開已經是二林著名地標之一，是二林民眾票選馬拉松路跑場地之一，今年發行的優惠卡也以去年花開盛況做為卡片背景，想不到今年要去拍，竟然被砍光，由於十一月就要舉辦馬拉松，開花一定來不及，對遠道而來的跑者一定會感到失望。

公所：沒考量到花季 明年會提早修剪

對此，二林鎮公所主任秘書莊榮龍表示，美人樹上有刺，曾有颱風來襲期間，斷枝吹向自行車道與兩旁農田，刺破腳踏車輪胎也刺傷農民，民眾苦不堪言，另外樹冠太高也影響電線，曾有建議全部砍除，但已種植了近廿年，公所保留維護，每年修剪，惟近日進行全鎮修剪時，沒考量到花季到來，會責付包商適度修剪，明年會提早時段修剪。

吳晟：應請聘專業修樹 不應便宜行事

種樹詩人吳晟說，修剪路樹務必以清除影響交通、電線的枝幹為主，但仍要保留側枝髓心錐（側枝結構），斷頭式修剪新長的側枝，通常僅是黏在樹皮上潛伏芽枝條而已，反而容易吹斷落，增加修剪次數，公部門應該聘請專業執照技師修剪，而不是只將樹剃光頭，便宜行事，這樣植樹就沒有意義。