〈中部〉嘉市污水下水道通水 突破零接管

2018-09-03

後年一期完工 接管率可達12.8％

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市污水下水道建設歷經中央政策變更、採購訴訟等因素延宕十五年，市長涂醒哲上任後，自二○一六年十一月開始發包興建，費時一年多就突破用戶零接管，市府昨舉行通水典禮，內政部長徐國勇等人與會見證，徐說，嘉市是台灣本島最後一個突破污水下水道零接管的城市，全台平均接管率約三十八％，嘉市至二○二○年第一期工程做好後，可從破零提升到十二．八％，一下子就跳到中段班，稱讚涂發揮醫生特質「上醫治理城市」，相當用心。

主幹管沿線553戶 首批接管通水

通水典禮由徐國勇、涂醒哲、營建署長吳欣修等人敲破○％的冰塊，象徵用戶接管普及率破零。涂說，目前除污水主幹管埋設外，也完成主幹管沿線的藝術第一家、瑞滿堂、國泰人壽大樓、巴黎大廈、嘉市農會等五棟大樓共五百五十三戶用戶接管，用戶接管普及率達○．五五％，未來以一年四％速度增加，請民眾期待並體諒施工造成交通不便。

徐國勇說，污水下水道要花很多錢，市民卻看不到，所以很多首長都不願意做，涂把污水下水道列為重要工作目標，涂認真治理城市，包括嘉市鐵路高架化等建設，中央會和地方全力配合，讓嘉市成為全台最進步的城市之一。

市府表示，嘉市污水下水道系統共分三期建設，總經費約一百一十六億元，營建署補助九十二％經費，市府自籌負擔八％經費，建設期程二○一五年至二○三二年；第一期工程辦理西區，經費約三十二億元，預計完成四十六公里公共管線系統，建設一座進流量為一萬二千立方公尺/日（CMD）水資源回收中心，及完成西區一萬五千戶用戶接管。

市府工務處長李建賢說，民眾生活污水可透過污水下水道收集，輸送到水資源回收中心，經處理與消毒後，放流至嘉義排水回補河川逕流；居家污水妥適處理後，可保持居家四周溝渠清淨，消除病媒孳生源，提升居住品質。