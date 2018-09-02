〈南部〉（台南）豪雨惹禍 高鐵站區道路塌陷百米

2018-09-02

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕日前的連續豪雨，高鐵台南站北側的歸仁二路因滲水壓力，外部擋土牆位移，導致塌陷，毀損長度約有百米，是當地特定區開發、完工十四年來，災情最嚴重的一次，公所已緊急架設圍籬，並通報市府，希望能儘速復建。

擋土牆位移撕裂路面 下陷最深1米

受到塌陷的影響，也避免災情持續擴大、危及人車，目前高鐵橋下台卅九線右轉歸仁二路暫時封閉，現場維持單側雙向通行。

公所經建課課長林垂逸表示，現場位於沙崙國中北方，屬於東西向，當時為了站區的整體性，道路依照地形走勢墊高約四米，外側則施作擋土牆，強化結構安全，上月不堪連日豪雨侵襲，突然塌陷。

勘驗後研判，塌陷主因是雨量過大，滲入後下方土壤壓力暴增，推擠到旁邊的高擋牆，造成位移，路基無法承受所致。災損全長一百公尺，範圍包含外側車道、排水溝渠，以及人行空間等，寬度超過三米。

雖然擋土牆還能撐住，並未倒塌，但路面卻如被撕裂般大規模沉陷，高低落差最深達一公尺，有的下方甚至已掏空。

林垂逸說，根據歸仁沙崙觀測站的統計，上月豪雨期間，當地兩天共下了五百七十毫米，真的很嚇人，高鐵特定區之前在莫拉克、蘇迪勒、梅姬等颱風時，道路災情都沒這麼嚴重。

林垂逸強調，已向市府爭取災害復建工程的經費，將重築新的擋土牆，避免再度沖刷、走位，造成路面下陷，並回填至原有高度，恢復暢行，初估至少八百萬元。