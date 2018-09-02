〈南部〉（台南）2.5萬淹水救助 估逾9千戶可領

2018-09-02

淹水超過20公分 4800弱勢戶可領5000元

〔記者邱灝唐／台南報導〕上月豪雨成災，台南多處積淹水，市府依據經濟部訂定的「水災災害救助種類及標準」，一般戶淹水五十公分以上可請領市府補助五千元及行政院補助兩萬元，具福利身分的弱勢戶則放寬至淹水廿公分以上、未達五十公分者，市府補助五千元。至昨天為止，初步估計，一般戶會超過九千戶，而弱勢戶則達四千八百戶。

不過，雖然可能發出救助金的戶數高達一萬三千多戶，但對於淹水五十公分才能拿到救助金，連日來也引發不少反彈聲音，「差一公分就領不到救助金？」有市民質疑辦法食古不化，也有人抗議家裡泡在水裡好多天，結果未達標準就沒有救助金，失去救助精神；藍綠民代也認為，應該可以彈性放寬。

有人要求放寬標準 有人憂財政負荷大

但也有民眾認為，這筆是救災金，如果彈性放寬，到底認定標準為何？目前已有一萬多戶要補助，如果放寬認定標準，市府財政是否能負荷？

對此，記者到災區實測，五十公分的高度約在成年人膝蓋，也就是客廳中的小茶几、沙發都難以倖免，鐵櫃、電腦主機等辦公用具若未墊高，也都是泡在水裡；淹水災情中最令人擔憂的還有汽機車內部進水問題，由於排氣管高度大多廿二至卅公分，淹水若超過廿公分就可能造成損失，這也是未達五十公分補助標準的民眾埋怨不已的原因。

「地方的聲音，市府都聽到了。」市府昨回應，將會把市民的意見納入整體評估，只是此次受災範圍太廣，仍在調查受災戶的戶數、受損程度、農業與產業等相關災損情形，且補助也須考量財政支出，但市府一定會以最快速度找出最好的解決方法，減緩受災戶損失。