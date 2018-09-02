〈南部〉《打臉吳敦義說法》農業局︰高雄鳳梨銷中數量 台東4倍

2018-09-02

〔記者王榮祥、蔡清華／高雄報導〕國民黨主席吳敦義昨表示，先前台灣香蕉、鳳梨等水果都滯銷，但國民黨執政縣市因為跟中國友善往來，沒有被蔡英文拖累，水果還是可銷中，他認為當過北農總經理的韓國瑜也有這本領，呼籲大家支持。

不過，高雄市政府農業局則反駁吳敦義的說法，指今年高雄鳳梨外銷出口中國二千多噸，是中國採購台東鳳梨數量的四倍。高雄內門農會總幹事洪輝煌也說，水果盛產時，全台難免都會受到影響，難道台東縣今年鳳梨與香蕉都是高價賣出？沒有滯銷？農產品是不分藍綠的，呼籲不要用不實的話來傷害台灣農民。

農業局強調，高雄市農產品是以高雄首選品牌行銷國際市場，例如加拿大、日本、中東與新加坡及馬來西亞市場都是高雄農產品的重要外銷市場，絕非只倚賴中國單一市場。

吳敦義昨南下高雄，偕同國民黨高市長參選人韓國瑜與多位黨籍市議員參加記者節活動。

吳敦義致詞時指出，先前香蕉、鳳梨等農產品滯銷，但有幾個國民黨治理的縣市仍可銷出，他以台東縣長黃健庭為例，因為跟中國友善往來，香蕉、鳳梨都正常銷出，這些縣市不會被蔡英文拖累，有辦法把農、漁產品外銷。

吳敦義進一步表示，曾當過北農總經理的韓國瑜，相信也有這本領，希望大家年底大選支持韓國瑜；也期待二○二○年時，革新團結的國民黨可在大家栽培下重返執政。