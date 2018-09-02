〈南部〉大雨坑洞 陳其邁提分區修補 韓國瑜抓偷工減料

2018-09-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕大雨蹂躪高雄後，道路上湧現數千坑洞。民進黨高雄市長參選人陳其邁表示，將提出六個責任區、八小時內完成修補計畫，國民黨高雄市長參選人韓國瑜認為驗收最重要，一定要嚴抓偷工減料。

昨天是年底大選登記結束後第一天，高雄出現久違的大太陽，藍、綠市長參選人紛紛出席同場活動，除在檯面上較勁，台下也在市政議題上過招。

針對連續強降雨過後，高雄道路出現數千坑洞，陳其邁昨表態，將提出一套完整的路平專案。

他說明，如果當選市長，高市道路品質會以日本東京道路品質為努力目標，其中在小港部分路段，因為重車較多，會採剛性路段。

陳︰成立六責任區 八小時完成修補

至於坑洞修補，他計畫在高市成立六個責任區，隨時滿足偏鄉或行政區的道路修補需求，一接通報，六個責任區採單一窗口受理後，需在八小時內完成修補，全面提高修補效率，確保整體交通安全。

韓︰錢用在刀口 嚴格驗收工程品質

韓國瑜表示，站在市府立場，所有錢要用在刀口上、不浪費，如果當選市長，他絕對要嚴格取締偷工減料，嚴格驗收工程品質。

韓國瑜評估道路若有太多坑洞，絕對是驗收出問題，一場雨五千個洞是病態，凸顯施工品質需改善，而所有施工最重要就在驗收，他舉前宜蘭縣長陳定南曾拿鎚子敲路驗收，敲過沒事就過了，強調驗收這一環不能放水，一場雨五千個洞，高雄市民無法忍受。

對於治水部分，陳其邁認為淹水問題需要整個流域做管理，將推動全流域治水；韓國瑜表示一帖藥不可能治全部的水，他將邀請水利專家、前內政部長李鴻源來幫高雄診斷。