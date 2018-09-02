〈南部〉3年14億 建置4千間資訊教室

2018-09-02

在全市高中職以下各校設置

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市將於三年內在高中職以下各校建置四千間資訊教室，設置高頻寬網路、虛擬實境及人工智慧設備，初估經費十四億元。

盼新課綱實施後 提升AI教室能量

一○八課綱將於明年度上路，AlphaGo稱霸圍棋界展現趨勢，教育界為此積極投入更新人工智慧（Artificial Intelligence）設施，盼於新課綱實施後提升智慧教室能量。高雄市教育局昨天指出，向前瞻數位建設計畫爭取九億元、地方爭取五億元經費，於二○二一年前建置設施。

結合人工智慧、虛擬-實境等

教育局長范巽綠說，建置至少四千間具有互動學習資訊教室，並就其中四十間打造智慧創新教室，結合人工智慧、虛擬—實境（Virtual-Reality）、機器學習（Machine Learning）等內容，並於學堂直播，縮短城鄉教育落差。

另外將建置八所新興科技區域推廣中心，包括海青工商建置高雄市新興科技區域推廣中心、瑞祥高中及鼓山高中建置新興科技計畫推廣學校等，吸引中小學教師觀摩參與。

鼓山高中校長莊福泰說，一○八課綱強調自主學習，指導學生用平板電腦等資源完成作業，現有頻寬不夠全班四十部平板同時使用，我國使用網路平台設施落後先進國家，現在起步還不晚。

高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰表示，ＡＩ教育方向沒錯，但政策定調後再找學校配合，校方僅完成長官要求，對學生不見得有助益，應找老師、教育團體討論再實施。