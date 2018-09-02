〈南部〉無黨籍加5黨 東縣議員68人登記創新高

2018-09-02

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議員選舉六十八人登記是近幾屆新高，目前縣議會廿九席議員中，國民黨佔了絕大多數的廿五席，另有無黨籍三席、民進黨僅一席，不過這次登記百家爭鳴，高達卅人以無黨籍登記、國民黨籍廿九人，民進黨也一口氣推出四人參選，時代力量及親民黨各推兩人，信心希望聯盟有一人登記。

台東縣議員共卅席，本屆第一選區議員田石雄因病過世，現任廿九議員中，議長饒慶鈴轉戰縣長，議員洪宗楷、劉純歌、胡秋金、謝賢裕分別參選台東市長、東河鄉長及延平鄉長、綠島鄉長，關山鎮議員張萬生「退休」未登記、第一選區王飛龍交棒女兒王文怡參選，其餘廿二位議員都要爭取連任。

競爭激烈 完全無同額競選

四年前議員共有五十三人登記，包括卑南鄉張卓然及東海岸議員許進榮、林東滿兩選區為同額競選，下屆議員劃分為十六選舉區，六十八人登記競爭激烈，完全無同額競選。

而民進黨第一選區共派出新生里長黃治維、女將張裴㻙、市民代表林献堯三人參選，第三選區也由行政院東部聯合服務中心副執行長田永彥妻子鄭惠文出征，時代力量分別在平地原住民議員第八、十一選區派出林淑玲及陳珊珊兩人參選，親民黨則在平原議員第八選區派出前立委林正二女兒林昊宜、山地原住民議員第十六選區由曾任鄉代會副主席的黃碧妹參選，前布農族族群委員伊藍．明基努安則代表信心希望聯盟在山原議員第十二選區參選。

而眾所矚目的第一選區台東市、蘭嶼鄉區域議員應選包括婦女保障名額兩席、共十席，廿二人登記，其中女將就有五人，六人爭取連任，另有代表林忠志、林威志、林献堯、陳銘風四人轉戰。而台東市代賴秀星、陳政宗轉戰平原議員第七選區。