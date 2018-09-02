〈南部〉33年首度 屏東市人口跌破20萬

2018-09-02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市三十三年來人口數首度跌破二十萬大關！根據戶政單位統計， 至二○一八年八月三十一日止，全市人口數為十九萬九千九百九十四人，屏東市公所搶救二十萬人口保衛戰，難以力挽狂瀾。

未滿20萬人口 建設補助經費將縮水

屏東市人口數從一九八五年至今年七月間均維持在二十萬以上，於二○○四年二十一萬六七七七人達到高峰，此後每年便以一千至二千人不等流失速度遞減，人口數若跌破二十萬，依「地方行政機關組織準則」規定，須以未滿二十萬人口縣轄市重新編定公所員額，不僅目前編制將減少，相關建設補助經費也會縮水。

3月首推生育補助 成效僅曇花一現

屏東市公所為此展開二十萬人口保衛戰，於今年三月首度祭出生育補助措施，第一胎補助一萬元，第二胎一萬五千元，第三胎兩萬元，以此類推，結果成效僅曇花一現，三月份人口一度微幅止跌回升後，四月又開始下滑，七月來到二十萬零二十四人，全市每月平均出生數約八十人，死亡數卻將近一百四十人，加上戶籍遷出數向來大於遷入數，人口跌破二十萬已可預期。

民政處︰公所員額編制 明年才檢討

縣府民政處表示，屏東市人口若持續低於廿萬，首先影響的是以人口為計算標準的年度統籌分配款，市公所員額編制要等明年以後人口數變化才能決定有無檢討必要，短期還不致於更動，十一月基層選舉過後，若下次改選前六月個人口跌破十五萬，市民代表席次可能就要重新調整。

屏東市公所表示，人口減少原因應與整體就業環境不佳有關，發放生育補助希望能減緩戶籍遷出情形，明年度預算已著手編列，預計將發出一千多萬元，除了獎勵生育外，公所也致力於基礎建設，打造宜居的生活環境，吸引外地人口入住。

屏東縣不少鄉鎮市透過發放生育或結婚津貼鼓勵「增產」，但全縣嬰兒出生率依舊「跌跌不休」，人口十六年來持續衰退；屏東縣審計室認為發放生育補助只是造成周邊鄉鎮之間戶籍的流動，對激勵出生率並無明顯助益，振興產業及改善就業環境，才能留住人才、帶動人口成長。