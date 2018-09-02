〈台北都會〉傳柯拉攏小黨 為拉下「反柯」議員

2018-09-02

輔選友柯議員 藉此拉下王世堅、梁文傑

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席中山區文昌宮普度，積極拉攏小黨、無黨籍議員敬酒、合唱，有傳聞指柯目的是在中山、大同選區全力輔選友柯議員，藉此拉下民進黨反柯議員王世堅與梁文傑。柯文哲昨雖否認此事，但王世堅嗆聲「放馬過來」；且王世堅發行的「柯黑小卡」，首刷兩千張，才推出三天就發完。

柯文哲否認 指多席次議員很難拉下誰

中山、大同選區議員選舉有時代力量參選人林亮君、親民黨議員林國成、泛藍的無黨籍參選人林婕麗等人參選，柯文哲八月卅日到文昌宮跑地方活動時，不僅由林國成拉著逐桌敬酒，還分別邀林亮君、林婕麗同台合唱。對於外界推測，柯要拉下該選區的民進黨議員王世堅與梁文傑？柯文哲昨回應「這個很難」，多席次的議員選舉，要拉人上來容易，但要拉誰下去很困難，他們並沒有在管這種事情。

王世堅則回應，強力監督柯文哲是他的職責，若柯文哲要拉他下來，會勇敢面對、坦然接受。王世堅也批評，選民是選柯文哲來當市長，不是當皇帝，又不是後宮選妃，怎麼會是市長欽點誰來當議員？

「柯黑小卡」首刷2千張 推出3天就發完

另一方面，王世堅日前推出柯黑小卡，將代表柯文哲的「KP」重新詮釋為「Ko Wen-Je is Pinocchio」，意指木偶奇遇記中說謊的木偶皮諾丘，兩千張卡片才推出三天就發完。柯文哲昨雖冷回「這就不要理他」，但隨後仍忍不住酸「他應該推那個汽車旅館會員卡」。